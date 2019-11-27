وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم القريات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة الموارد البشرية بتعليم محافظة القريات، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين؛ لسد العجز لديها داخل المحافظة وقراها.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى سلامة المظهر «من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل»، والتأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

كما يشترط أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون متقاعدًا، وأن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج «ساعد» بموقع الخدمة المدنية، وأن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 30 ربيع الأول 1441هـ ويستمر إلى نهاية يوم السبت الساعة الحادية عشرة مساءً الموافق 3 ربيع الثاني 1441هـ، وذلك عبر الدخول على موقع تعليم القريات الإلكتروني من هنـــــــــا .