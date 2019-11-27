بالفيديو.. مختص يوضح إمكانية انتقال مرض «الايدز» أثناء حقن البلازما

علي القحطاني(صدى):

أوضح هُمام عقيل أستاذ المناعة والعدوى، اليوم الأربعاء، هل يمكن أن ينتقل مرض ” الايدز ” أثناء حقن البلازما.

وقال عقيل خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” العملية تتم عن طريق سحب دم من شخص عن طريق انبوب يمنع تجلط الدم، ويكون الانبوب للاستخدام الواحد، ويتم استخراج البلازما وحقنها عن طريق إبر معقمة بلاستيك ذات استخدام واحد.

وأضاف : ينتقل دم ملوث من شخص إلى شخص إذا كان النظام فاشل، وهناك احتمالية نقل مرض عن طريق البلازما، ونسبة الاحتمال ضعيفة جدًا، ولا داعي للخوف.

وتابع : مريض ” الايدز ” لدينا يواجه أزمات اجتماعية أكثر من الأزمات الصحية، يمكن أن يعيش طبيعي لفترة طويلة بصحة جيدة.