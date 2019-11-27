البيئة تنبه مربي الماشية بالطائف بترشيد استهلاك المضادات الحيوية البيطرية (صور)

حامد العمري (صدى):

يستمر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالحملات التوعوية ضمن فعاليات «اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية».

وقام المختصين بالمكتب بحملة توعوية لمربي الماشية داخل سوق النفع العام بالحوية شمال محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عن الترشيد في استهلاك المضادات الحيوية البيطرية ومدى خطورتها وآثارها الجانبية وما يترتب على الاستخدامات الخاطئة لها والقواعد الرئيسية المتبعة عند استخدام المضادات في الحيوانات والتركيز على مدة تحريمها للاستهلاك الآدمي وكذلك الوسائل التي تساعد على السيطرة على الامراض الحيوانية دون الحاجة للجوء للمضادات الحيوية من إجراءات الأمن الحيوي بالمعايير المعتمدة.

كما أوضح م. هاني القاضي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أدوار وزارة البيئة والمياه والزراعة التوعوية في مثل هذا الحدث العالمي لجميع شرائح المجتمع والذي يتواكب مع توجهات الحكومة الرشيدة ضمن رؤية ٢٠٣٠ والتمنية المستدمة .