شاب يطلب الطلاق للضرر بسبب جلوس زوجته أمام المرآة

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري أن يترك زوجته، بسبب جلوسها أمام المرآة بالساعات قبل الخروج معه لتحضير حالها وإظهار جمالها.

وقال الزوج في دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة : كانت تجلس أمام المرآة بالساعات فى حاله دعوتنا إلى الخروج مع اصدقائنا أو العشاء فى إحدى بيوت اقاربنا كانت تمكث قبلها بالساعات أمام المرآة لتحضير حالها.

وأضاف : سئمت من تصرفاتها خاصه وأنها اهملتنى تماما وشعرت بمرور الوقت اننى أعيش وحيدا احلامى البسيطه بأن أعيش مع زوجه تشاركنى تحطم أمام مرآة زوجتى اشتكيت إلى أسرتها لكنها لم تنصفنى.

وتابع : وطالبونى بتحمل تصرفاتها خاصه وأنها كانت مدلله داخل اسرتها لم أقتنع بكلامهم أعلنت رغبتى فى الإنفصال لأجد زوجتى ترحب بفكرة الانفصال لكنها تطالبنى بدفع مبالغ ماليه كبيرة معتبرة أنها حقوقها الماليه فقررت أقامه دعوى طلاق للضرر.