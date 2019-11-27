ضبط المتهمين باختطاف فتاة والتعدي عليها

الرباط(صدى):

نجحت الشرطة المغربية في إلقاء القبض على خمسة متهمين في قضية اختطاف واغتصاب جماعي لمطلقة في عقدها الثاني، صباح الاثنين الماضي ، وما يزال البحث جار عن المعتدي السادس.

وكانت تلقت الشرطة المغربية في أكادير ، بلاغاً من أسرة فتاة مطلقة يفيد بتعرضها للختطاف وتم التعرف على أحد المختطفين .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة المغربية إلى منزل أحد المعتدين الذي تعرفت عليه أسرة المختطفة ، إلى حين عودته ليتم إيقافه، لتتمكن العناصر من التعرف على مكان تواجد السيدة، ومعرفة أسماء باقي شركاءه الذين تم القبض عليهم .