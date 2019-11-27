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ضبط المتهمين باختطاف فتاة والتعدي عليها

ضبط المتهمين باختطاف فتاة والتعدي عليها
الرباط(صدى):

نجحت الشرطة المغربية في إلقاء القبض على خمسة متهمين في قضية اختطاف واغتصاب جماعي لمطلقة في عقدها الثاني، صباح الاثنين الماضي ، وما يزال البحث جار عن المعتدي السادس.

وكانت تلقت الشرطة المغربية في أكادير ، بلاغاً من أسرة فتاة مطلقة يفيد بتعرضها للختطاف وتم التعرف على أحد المختطفين .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة المغربية إلى منزل أحد المعتدين الذي تعرفت عليه أسرة المختطفة ، إلى حين عودته ليتم إيقافه، لتتمكن العناصر من التعرف على مكان تواجد السيدة، ومعرفة أسماء باقي شركاءه الذين تم القبض عليهم .


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