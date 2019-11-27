مدير صحة عسير يؤكد على أهمية استمرار الجهود التطويرية لخدمة المستفيدين في المنشآت الصحية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري ، على أهمية استمرار العمل بكل جد وجهد مضاعف لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ، وفق معايير الجودة المتبعة ، سعياً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة ، وأشار سعادته إلى تحقيق صحة عسير المركز الثالث على مستوى المملكة في تقرير المؤشرات العامة خلال الأسبوع الماضي .

وجدد سعادته خلال كلمته التأكيد على جميع المساعدين ومدراء الإدارات ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية بمتابعة ملاحظات المراجعين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على معالجتها ، مثمناً التوجيهات والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، والمتابعة من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

جاء ذلك خلال رعاية سعادته صباح اليوم الاحتفال بيوم الجودة العالمي تحت شعار “ ١٠٠ عام من الجودة” بحضور مساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات والقطاعات الصحية وفرق العمل بالجودة في المستشفيات .

من جانبه قدم وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي شكره لفريق العمل في صحة عسير خلال كلمة مسجلة ؛ وذلك نظير ما تم تقديمه من جهود مميزة لتحسين ثقافة الجودة وسلامة المرضى ، مشيراً إلى ما حققته صحة عسير من نتائج ممتازة في تحقيق متطلبات السلامة الأساسية “ ESR “ ، ومعايير سباهي .

إلى ذلك استعرض رئيس فريق المؤشرات بصحة عسير ما تم تحقيقه من إنجازات بلغة الأرقام والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات بشكل عام .

عقب ذلك قدمت طفلة من مدينة أبها فقرة تحدثت فيها عن المساهمة الفعالة للمراكز الصحية المناوبة في توفير خدمة صحية سريعة وذات جودة عالية للحالات الباردة بدلاً من مراجعة طوارئ المستشفيات .

وقدم مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير محمد الشهري شكره وتقديره لسعادة المدير العام على دعمه لتطوير الجهود المبذولة في الجودة وسلامة المرضى ، وتعزيز ثقافة الجودة لدى فرق العمل في المنشآت الصحية.

ثم كرم سعادة المدير العام المساعدين ومدراء الإدارات الذين أسهموا في إنجاح أعمال الجودة ، والمستشفيات والقطاعات الصحية التي حققت إنجازات في مجال الجودة .