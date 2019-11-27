معالي النائب العام يدشن اطلاق البوابة الإلكترونية للنيابة العامة ونظام القضايا الالكتروني الجديد

سعيد العجل(صدى):

دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية والتي تُعد قفزة كبيرة في منظومة الخدمات الإلكترونية من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020 .

وتمنى معاليه أن تحقق البوابة الإلكترونية رؤوية وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين

وقال في تصريح بهذه المناسبة إن البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها من خلال تسخير كافة الإمكانات للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق و ترد المظالم. وأضاف أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل كافة الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض مرئي قدمه المهندس سامي العصيمي مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره لمعالي النائب العام على ما تجده النيابة من دعم لا محدود من لدن معاليه، مبيناً فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأوضح العصيمي أن هذه البوابة ستغطي كافة احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.