بالفيديو.. « شيخة السيارات » تخطف الأنظار في معرض الرياض

أميرة خالد(صدى):

خطفت سيارة عريقة يعود عمرها إلى ما قبل 104 سنة وتُعرف بلقب «شيخة السيارات»، أنظار مرتادي معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستعرض مقطع فيديو على قناة «روتانا خليجية»، قصة السيارة العريقة التي تم عرضها في خيمة السيارات المعدلة.

وأكد سكوت ماراتن المتخصص في عالم السيارات، أن هذه السيارة موديل 1915، واسمها «لابستيوني» وتُسمى أيضًا العتيقة الثانية؛ وذلك بسبب مقدمة السيارة الطويلة والصدام الخلفي المليء بالصدأ.

وأوضح «ماراتن» أن هيكل السيارة والمحرك الناري أمريكي فرنسي صُنع في عام 1915م، فهي تحتوي على جميع مكوناتها الأصلية التي صُنعت بها، ماعدا الهيكل.