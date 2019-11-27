بالفيديو.. قصر الوطن والطائرات الحربية يحتفيا بزيارة سمو ولي العهد إلى الإمارات

أبو ظبي(صدى):

احتفى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الإمارات، إذ تزّين بلون العلم السعودي.

كما شهدت طائرة سمو ولي العهد فور دخولها المجال الجوي الإماراتي، مرافقة الطائرات الحربية الإماراتية.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، إذ كان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، في مقدمة المستقبلين.