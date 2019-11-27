تخلصي من ترهل الجلد بعد فقدان الوزن بهذه الطرق

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، يتبع البعض عدد من الحميات الغذائية، من أجل فقدان الوزن بشكل سريع والحصول على الجسم المناسب، وبالرغم من فقدان عدد الكيلوجرامات المحددة إلا أنه يحدث ترهل في الجلد .

وأوضح الخبراء ، أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بعدد من الطرق ، منها ممارسة الرياضة ، فهي الحل السحري لتجنب مشكلة الترهلات، وفي حال حدوثها تكون هي العلاج كذلك .

وأضافوا ، كما يساهم تدليك الجلد في المنطقة المترهلة في زيادة تدفق الدم، مما يساهم في تحفيز الكتلة العضيلة أسفل الجلد ويساعد على شد الجزء المتهدل من جديد، على أن يكون التدليك قوي ومستمر بطريقة لا تؤذي البشرة.

وشرب كميات وفيرة من المياه لا تقل عن 8 أكواب يوميًا يحافظ على البشرة رطبة ومرنة، مما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتمرينات الرياضية، وتحفز الجلد للعودة لوضعه السابق.

وأكد الخبراء ، أن فقدان الوزن السريع يفقد الجسم الكثير من العناصر، كذلك يكسب البشرة المزيد من الضرر والترهل، ولمحاولة إصلاح تلك الطبقات المتهدلة يجب تناول بعض المكملات الغذائية التي تحفز من إنتاج الكولاجين وتساهم في تحفيز الخلايا تحت الجلد على معالجة الترهل .