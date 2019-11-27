ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه فريق التعاون ” حامل اللقب ” نظيره فريق العين ، ويواجه الهلال نظيره الجبلين ، والنصر أمام البكيرية ، والأهلي مع النجوم ، والاتحاد في ضيافة الصفا ، والشباب مع الشعلة .

ويلتقي في دور الـ 32 أيضا فريق أبها مع العربي ، ونجران والفتح ، والأخدود وأحد ، والاتفاق أمام الطائي ، وجدة والفيصلي ، وضمك مع الجيل ، والعدالة والروضة ، والوحدة والخليج ، والرائد يواجه المجزل ، وأخيرا الفيحاء مع الدرع .

وستقام مباريات دور الـ32 خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه يمكن معرفة مواعيد المباريات من خلال زيارة الرابط التالي:هنــــــــــــا.