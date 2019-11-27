مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين
أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيواجه فريق التعاون ” حامل اللقب ” نظيره فريق العين ، ويواجه الهلال نظيره الجبلين ، والنصر أمام البكيرية ، والأهلي مع النجوم ، والاتحاد في ضيافة الصفا ، والشباب مع الشعلة .
ويلتقي في دور الـ 32 أيضا فريق أبها مع العربي ، ونجران والفتح ، والأخدود وأحد ، والاتفاق أمام الطائي ، وجدة والفيصلي ، وضمك مع الجيل ، والعدالة والروضة ، والوحدة والخليج ، والرائد يواجه المجزل ، وأخيرا الفيحاء مع الدرع .
وستقام مباريات دور الـ32 خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل.
وأوضحت اللجنة عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه يمكن معرفة مواعيد المباريات من خلال زيارة الرابط التالي:هنــــــــــــا.
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