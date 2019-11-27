الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين منطقة الرياض المعين حديثًا

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض ومعالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء معالي المهندس طارق الفارس وتعيين سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمينًا للمنطقة.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر الجميع على ماحظيوا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه, متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

من جانبه أعرب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه بكل مايهم شؤون المنطقة, مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق تطلعات القيادة في خدمة هذا الوطن.

فيما عبر المهندس الفارس عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترته الإدارية السابقة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأمانة بالمنطقة.