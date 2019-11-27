جماهير جريميو تطالب بحارس الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن رغبة جماهير نادي جريميو بالتعاقد مع حارس مرمى جديد وإعادة حارسهم الذي يلعب في صفوف الاتحاد مارسيلو جروهي.

وشن الجمهور حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المطالبة بإعادة معشوقهم مارسيلو جروهي.

وقالت صحيفة noticiasdefutebol البرازيلية: الاتحاد لديه ديون بقيمة 6 ملايين دولار لـ جريميو، ويدرك الكثيرون أن النادي يمكنه “مسامحة” هذا الدين للحصول على خدمات حارس المرمى جروهي.

واختتمت : “يتلقى حارس المرمى شيئًا ما يقرب من مليون دولار شهريًا وحتى مع انخفاض الراتب فإن التعاقد مع جروهي لن يكون بالأمر السهل على إدارة جريميو”.