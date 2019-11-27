أبرز معلومات عن كيا سيلتوس 2020 قبل طرحها بأسواق المملكة

الرياض(صدى):

وصل طراز كيا سيلتوس 2020 الجديدة كلياً ، إلى المملكة ، استعداداً لطرحه عبر الوكيل الرسمي، كيا الجبر، رسمياً بشهر ديسمبر المقبل ، وفي هذا الصدد كشف مختصون في مجال السيارات عن أهم المعلومات التي يجب معرفتها عنها.

تقدم كيا سيلتوس 2020 الجديدة كلياً ، تصميم خارجي يمزج بين الطابع الشبابي والخطوط الحادة ومظهر الـSUV التقليدي، مع بروز شبكة التهوية الأيقونية على شكل أنف النمر لتؤكد على هوية العلامة الكورية ، وتتمتع بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب وجنوط بقياسات بين 16 و17 و18 إنش.

تحمل شاشة معلومات ترفيهية كبيرة 10.25 إنش في منتصف لوحة القيادة.

نظامها الصوتي فاخر من شركة Bose ذو 8 مكبرات صوت ، وتتمتع مقصورتها بطابع شبابي حديث عالي التقنية خاصة عبر لوحة العدادات الرقمية قياس 7 إنش.

أنظمة السلامة بها متقدمة وتشمل تقنية إدارة ثبات السيارة، والتي تجمع بين التحكم في الاحتكاك والثبات الإلكتروني ، يمكنها مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة للغاية بالأماكن الضيقة.

كما ستتوفر بمحركين: تنفس طبيعي 2 لتر 146 حصان بناقل CVT متغير باستمرار أو تيربو 1.6 لتر 175 حصان بناقل 7 سرعات مزدوج التعشيق