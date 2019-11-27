انجاز جديد يحققه محترف الهلال كاريلو.. رابع لاعب بيروفي يلعب في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة “ليبيرو” البيروفية، أن مواطنها أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ بلاده، بعد التتويج مع الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا رد ديموندز الياباني.

وقالت الصحيفة ، إنه عادل كاريلو، إنجاز نجم الكرة البيروفية باولو غيريرو، الذي كان يُعتبر اللاعب الوحيد في بيرو، الذي شارك في كأس العالم للأندية وكأس العالم في روسيا.

ولعب غيريرو في كأس العالم للأندية عام 2012 مع كورينثيانز البرازيلي، كما شارك مع منتخب بيرو في مونديال 2018 في روسيا.