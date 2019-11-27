تعرف على « موقع نون » اكبر مواقع التسوق للتجارة الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ان موقع نون هو اكبر مواقع التسوق للتجارة الالكترونية ، لقد تم انشاءة فى عام 2016 ، بتمويل من صندوق الاستثمارات السعودى العام و هو يمتلك حصة 50 % من الشركة ، بالاضافة الى رجل الاعمال الإماراتي ” محمد بن علي العبار ” ، و الى جانب شركة الشايع الكويتية ، و غيرهم مجموعات من المستثمرين ، و كل هذا بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار أمريكي ، و يعتبر ” فراز خالد ” هو المدير التنفيذي لشركة نون ، و يقع مقر الشركة الرئيسي فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

تقدر حجم الاستثمارات الأولية في منصة نون ، بحوالى 3.6 مليار درهم وهو ( ما يعادل مليار دولار ) ، و هذه الاستثمارات هى الأكبر على الإطلاق في المنطقة ، و هذا يعتبر ضمن رؤية مستقبلية يستهدف من ورائها نقل تجربة التسوق الإلكتروني في المنطقة الى بدايات انقلاب جذري في عمليات التجارة عن بعد ، و لقد اعطى ” محمد العبار ” و عداً ” أن تكون نون هى المنصة الأفضل على مستوى العالم ” .

لقد انطلقت منصة نون للتجارة الالكترونية ، و بدءت معاملاتها فى البيع على شبكات الانترنت ، و ذلك بوصفها الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الاوسط ، و تسعي دائماً نون الى للوصول إلى مكانة

متقدمة امام المنافسة العريقة بينها وبين منصات مثل ” سوق دوت كوم ، و امازون ، و جوميا ، و إي باي ” .

و يتعامل متجر نون مع كبرى شركات التجزئة فى العالم و هى توفر حوالى 20 مليون منتج من أشهر العلامات التجارية العالمية ، و التى تنال شعبية كبيرة بين جمهور المتسوقين عبر الإنترنت .

و تقدم منصة نون مبدئياً ، خدماتها للمتسوقين في الإمارات و السعودية ، مع خطط توسع في المستقبل تهدف إلى تغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة قليلة ، و يقع مقرها الرئيسي فى السعودية ، و يقع مركزها اللوجستي في دبي بينما ستشمل خطة التوسع أسواقا مثل مصر و الكويت اعتبارا من العام 2018 .

لقد بدأت شركة نون عملها باعتبارها نموذج تعاوني في قطاع التسوق الالكتروني و البيع بالتجزئة و التجارة ، و تم هذا من خلال شراكتها مع تجار التجزئة السعوديين و الإقليميين ، و تعتبر هذه نقطة التحول المبدئي الاقتصادي و الرقمي بدولة السعودية انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ، و هى تعمل على تلبية احتياجات المتسوقين ، و تقوم ايضاً بدعم السوق المحلي من حيث القيام بتجربة شراء جديدة و مبتكرة و مميزة جدا و فريدة من نوعها ، وكان هذا ثانى انطلاق لمتجر نون بالسعودية ، و هذا بعد انطلاقها الأول بالمملكة العربية المتحدة إلى أن وصل ظهوره الان بمصر ايضاً ، و لقد حصل موقع نون على رضا وإعجاب كبير من متسوقين الاونلاين ، حيث يوفر لهم التنوع بمنتجاته و يقدم لهم أفضل جودة ، و افضل خدمة ، و اكبر تنوع فى المنتجات . و كوبون نون ايضاً ستعرف عنه بالأسفل

لقد بدأ متجر نون حملة التخفيضات الكبيرة لنهاية شهر فبراير و هى تكون تحت اسم ( الجمعة الصفراء ) و التي تكون الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وهي تشمل عروض و خصومات على جميع فئات المنتجات الموجودة على موقعها ، و داخل متجرها ، بما في ذلك الأزياء ، و الأناقة ، و الألعاب ، و أدوات المنزل ، وغيرها ، و تقوم بتوفير العديد من الهدايا و القسائم الشرائية ، و بالطبع لا ننسى وجود كوبون خصم نون المميز دائما، الذي يقدم خصومات تبدأ من 10 % و قد تصل الى 70 % على منتجات مميزة لنون فى مناسبات متعددة ، و يمكنك ان تحصل على كوبون خصم نون بسهولة عند زيارة موقعنا موقع كوبونات الخليج فلدينا الكثير من أكواد الخصم التى توفر لك الكثير فلا تنسي استخدامها قبل اتمام عملية الشراء و هى مجربة من قبل و محدثة دائماً ، فكل ما يهمنا هو راحة عملائنا الكرام .

أقسام متجر نون

قسم نون للأجهزة الالكترونية و الموبيلات و التابلتات ، و يشمل ( الأجهزة الإلكترونية ذات الماركات المختلفة من الموبايلات ، و أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وألعاب الفيديو ، و التلفزيونات ، و سماعات الرأس و سماعات الأذن ، و الساعات الذكية والإكسسوارات ، و كاميرات تصوير ، وأجهزة التابلت ) .

قسم نون للاجهزة المنزلية و مستلزمات المطبخ ، و يشمل ( جميع احتياجات المنزل من مستلزمات السرير ، و مستلزمات الحمامات ، و ديكورات المنازل ، و جميع احتياجات المطبخ و أدوات الطعام ، و اجهزة منزلية ، و الأثاث ، و مستلزمات الحيوانات الأليفة ايضاً ) .

قسم نون للملابس و الاكسسوارات ، و يشمل ( مختلف أذواق الأزياء الراقية ذات العلامات التجارية المميزة ، و تشمل : الأزياء النسائية ، و الاحذية النسائية ، و أزياء رجالية ، وأحذية رجالية ، و الساعات، و إكسسوارات الأزياء ، و حقائب يد للنساء ، و أزياء البنات ، و أزياء الأولاد ، وملابس الحمل )

قسم نون لمنتجات الجمال و العناية الشخصية ، وهو يشمل ( جميع منتجات وأدوات العناية الشخصية بالجسم ، و مستحضرات التجميل ، و منتجات العناية بالشعر ، ومنتجات العناية بالبشرة )

قسم نون للجمال و العطور ، و يشمل مستحضرات التجميل ، و العديد من أنواع العطور المختلفة التى تتناسب مع جميع الاذواق )

قسم نون للاطفال و المواليد ، و يشمل ( ألعاب الأطفال – وعربات الأطفال و اكسسواراتها – ملابس و احذية الاطفال ) .

طرق الدفع بموقع نون :

الدفع عن طريق كارت الفيزا .

الدفع عن طريق الماستر كارد .

الدفع عن طريق المحفظة الالكترونية .

الدفع عند الاستلام .

كما يمكنك ايضاً ان تحصل على خصم من موقع نون عن طريق كوبون خصم نون الذي يمكن أن تحصل عليه من موقع كوبونات الخليج

يوفر موقع كوبونات الخليج كوبونات خصم لنون و أشهر المتاجر العربية الموجودة على الساحة

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الشحن و التوصيل بموقع نون :