بالفيديو.. قصة حياكة مشلح الملك فيصل في فيلم « ولد ملكا »

علي القحطاني(صدى):

كشف عبدالله القطان، أحد أشهر حائكي المشالح في الأحساء، وهو حائك مشلح الملك فيصل في “ولد ملكا” الذي يروي قصّة زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى بريطانيا عام 1919 ، عن قصة حياكة مشلح الملك فيصل في الفيلم .

وقال القطان في تصريحات للعربية نت ، أنه واجه صعوبة في حياكة هذا المشلح، نظراً لدقته وألوانه التي تعود لسنوات قديمة، حيث زارته سيدة بريطانية من فريق عمل الفيلم، وأبرزت له صوراً للمشالح عام 1919، وطلبت منه مطابقة الصور للمشلح الذي ستتم حياكته، واستمر العمل أياماً للبحث عن الزي المناسب والقماش اللائق بالفيلم مع الأجواء البريطانية الباردة.

يذكر أن الفيلم تناول أول رحلة دبلوماسيّة مهمّة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث التقى الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عاما، مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون، وانطلق العمل على تنفيذ الفيلم منذ سنة 2015 وانتهى إنتاجه سنة 2019.

وشارك في بطولته الممثلون هيرميوني كورفيلد، ولورنس فوكس، وإد سكرين، وجيمس فليت، وراكان عبدالواحد، والطفل عبد الله علي الذي مثّل شخصية الفيصل وسنّه 8 سنوات، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابا سعوديا.