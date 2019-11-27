سمو ولي العهد يصل الإمارات (فيديو)

نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى الإمارات في زيارة رسمية.

ويلتقي سمو ولي العهد خلال الزيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من كبار المسؤولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أنه كان في استقبال سمو ولي العهد بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.