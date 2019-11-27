عبدالله السدحان يوجه رسالة لمنتقديه: «أطقطق لمن؟»

الرياض(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على كمية الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عرض عدد من مقتنياته للبيع على غرار راشد الماجد وغيره من الفنانين.

وعبر «السدحان» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعجبه من الردود والتعليقات على بيع مقتنياته.

وقال «استغرب في الردود السابقة على هذه التغريدة ان الجميع لم يستمع لنهاية المقطع حيث أقول: (مهيب معروضة للبيع للأطلاع فقط) بمعنى اخاطب واطقطق لمن ؟ إلا إذا هي طقطقة كما أطقطق شيء اخر».

كما طالب جمهوره ومتابعيه بترشيح شخص يعمل كـ«مدير أعماله»، قائلًا «بحاجة لمدبر أعمال لبق نشيط حتى لو كان مرتبط بعمل رسمي، للتواصل الإميل [email protected] .com».

وعرض الفنان عبدالله السدحان، بعض مقتنياته للبيع عبر مقطع فيديو، قائلًا «هذه مقتنياتي خلاجين أبو مساعد وعصاه ومشلح عمره 50 سنة وأكثر وفانيلة، حاجة أبو مساعد تحت الكراسي وهالخشية بتاعة أبو مساعد بس عشان نعطيها قيمتها».



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