حقيقة تعرض طالبة للطعن في جامعة الجوف

علي العنزي(صدى):

كشفت جامعة الجوف، اليوم الأربعاء، حقيقة تعرض إحدى طالباتها للطعن، حيث نفت هذا الأمر مؤكدة أنه ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت الجامعة، في بيان لها، أن الطالبة تعرضت لتشجنات؛ إثر سقوطها، ونُقِلت إلى المستشفى؛ حيث علقت: ” إشارة إلى ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة في مجمع كليات البنات في سكاكا، تؤكد جامعةالجوف أن حادثة الطعن غير صحيحة “.

وتابعت: ” أن ما حدث هو تعرُّض طالبة لنوبة تشنجات، وتأثرت إثر سقوطها ونُقِلت إلى المستشفى “؛ مضيفة: ” مدير الجامعة تابع حالتها مع مدير عام الشؤون الصحية حتى خروجها من المستشفى ” .