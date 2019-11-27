بالفيديو.. سارة الودعاني تجذب أنظار متابعيها بعد حلق حاجبها 

الرياض(صدى):

خطفت خبيرة الجمال سارة الودعاني أنظار عدد كبير من متابعيها عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث بدت وهي تقوم بتخفيف شعر أحد حاجبيها بواسطة أداة حلاقة الذقن المخصصة للرجال.

وسخر الكثير من المتابعين منها بسبب خطأ ارتكبته حيث أزالت نصف شعر الحاجب فيما سمع صوت شاب يضحك إلى جانبها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على أحد تلك الحسابات حيث حقق نسبة مشاهدة عالية منذ الساعات القليلة.

وكانت سارة أثارت في وقت سابق موجة من الجدل بعد انتشار فيديو جديد لها على بعض الحسابات وظهرت فيه وهي تقوم بوضع غطاء على رأسها على طريقة النساء الأفغانيات.