أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبه في الإمارة اليوم الضابط المرافق لسموه عبدالله بن غرم الله الخثعمي رتبته الجديدة بعد صدور الامر الملكي الكريم بترقيته الى رتبة مقدم .

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة المقدم عبدالله الخثعمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الامر “حفظهم الله “وبتقليد سمو أمير المنطقة له . مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .