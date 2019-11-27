حقوق الإنسان: رفض اعتراف والد بابنه جريمة من أقسى صور الإيذاء

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، من رفض اعتراف والد أي طفل به، مؤكدة أن ذلك يعد من أقسى صور الإيذاء المُجرمة بموجب نظام حماية الطفل.

وأوضحت أن هذا الرفض يحرم الطفل من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته والتأثير على حقوقه الأخرى، بالإضافة إلى حرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة.

وجاء هذا البيان تعليقًا على قضية طفل رفض والده الاعتراف به نتيجة لزواج مسيار غير موثق شوعًا رغبة في إخفاء البطن.

كما أكدت الهيئة استمرار متابعتها هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها من قبل الجهات التنفيذية المختصة أو الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب.