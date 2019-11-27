إنقاذ حياة طفلة توقف قلبها في تبوك

محمود البلوي(صدى):

نجحت فرقة إسعافية للهلال الأحمر بتبوك، مساء أمس الثلاثاء، في إنقاذ حياة طفلة اندلع حريق بمنزل أسرتها ما أدى إلى توقف قلبها وتنفسها جراء الأدخنة المتصاعدة؛ حيث أسعفتها حتى عاد إليها النبض.

وتوفيت شقيقة الطفلة جراء الحادثة نفسها والتي أصيب فيها والدتها وطفل ثالث، بينما أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي، أنه بعدما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بلاغاً من عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع الحادثة، توجهّت أربع فرق إسعافية للموقع.

وقال ” العنزي” أنها عبارة عن ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة؛ لافتًا إلى أنه وصلت أول فرقة إسعافية للموقع في الساعة 19:51 وتبين وجود أربع حالات داخل المنزل استطاع الدفاع المدني إخراجهم، واتضح أنهم ثلاثة أطفال وأم من عائلة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقله مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس، وكانت الحالات عبارة عن طفلتين تعانيان من توقف قلب وتنفس، وعاد النبض لإحداهما عند الوصول للمستشفى بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لها.