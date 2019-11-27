«قرقاش» لـ«ولي العهد»: أهلاً بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها
رحب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي “للشؤون الخارجية ” بزيارة سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للإمارات اليوم .
وقال ” قرقاش ” في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” : أهلا وسهلاً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله .
وتابع : أهلاً بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب .
وأضاف : أهلاً بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها .. أهلاً بالسعودية في الإمارات .
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