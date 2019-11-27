الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يشكر القيادة على تعيينه أميناً لمنطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.

وأعرب سمو أمين منطقة الرياض عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة.

وقال سموه: “الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز – بمشيئة الله – لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض”.

كما ثمن سموه الجهود المثمرة التي قدمها معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس خلال مدة عمله أميناً لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.

وسأل سمو أمين منطقة الرياض الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.