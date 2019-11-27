بعد ثراءها الفاحش .. فنانة شهيرة تٌعلن إفلاسها

واشنطن(صدى):

تعرضت الفنانة الأمريكية كاتي برايس ، المقيمة في لندن ، للإفلاس ، حيث أعلنت قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد، أنه كان عليها أن تدفع للدائنين 12 ألف جنيه إسترليني شهريا ولمدة 4 سنوات، ولكنها فشلت.

وفقدت كاتي وهي أم لـ ٥ أطفال، “قصرها السحري” الذي تقدر قيمته بنحو 2 مليون جنيه إسترليني بينما بيعت أصولها، وعلى الرغم من التهديد بالإفلاس منذ 2018 قامت كاتي بإجراء عمليات تجديد على قصر ساسكس، بالإضافة إلى خضوعها مؤخرًا لإجراءات جراحية تجميلية متعددة، على الرغم من زعم البعض أن هذه العمليات كانت مجانية.

وتقوم كاتي برايس حاليًا بدور البطولة في برنامجها My Crazy Life، بينما تبيع ملابس الأطفال عبر الإنترنت وتستكمل حياتها تحت رعاية شركات مثل Nutri Buddy و Skinny Food، تظهر كاتي أيضًا كعضو في فريق المناقشة حول “النساء”.