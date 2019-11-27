فيتوريا يختبر آدم أمام شباب أهلي دبي

نواف السالم(صدى):

يعتزم البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، الدفع بلاعبه عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في المباراة التجريبية بين الفريقين، غدا الخميس، ضمن برنامج الاستعدادات خلال المعسكر الحالي في جبل علي بالإمارات.

وبحسب المعلومات الواردة فإن فيتوريا وضع عبد الفتاح آدم ضمن حساباته في هذه المواجهة التجريبية، من أجل الاطمئنان على جاهزيته، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية قبل انطلاقة الموسم الجاري غاب على إثرها عن جميع مباريات الفريق الماضية.

وكان فيتوريا، مدرب الفريق، ركز على النواحي البدنية، في محاولة منه إلى رفع المخزون اللياقي للاعبين، كما خصص جزءًا من الحصة التدريبية للجوانب الفنية والتكتيكية.