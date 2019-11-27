مواطن يعفو عن شخص تسبب في حادث مروري أودى بحياة حفيدته
قرر مواطن العفو عن شخص تسبب في وقوع حادث مروري أسفر عن وفاة حفيدته وإصابة ابنه وزوجة ابنه وحفيده الآخر ، لوجه الله تعالى .
وكان الحادث الأليم قد نتج عن تصادم مركبتين بإتجاه قرية الغثاء شمال الطائف ، وكان في أحد المركبتين نجل المواطن وزوجته وابنه وابنته .
وتوفيت الطفلة ، بينما أصيب الطفل الصغير بكسر في الفخد ، أما قائد المركبة وزوجته فقد أصيبا بكسور ومشاكل باطنية وهم بالمستشفى لتلقي العلاج .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87947 ] نشر منذ 6 دقائق
جزاه الله خير ، وربنا يشفي المصابين .. آمين ..