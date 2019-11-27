مواطن يعفو عن شخص تسبب في حادث مروري أودى بحياة حفيدته

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قرر مواطن العفو عن شخص تسبب في وقوع حادث مروري أسفر عن وفاة حفيدته وإصابة ابنه وزوجة ابنه وحفيده الآخر ، لوجه الله تعالى .

وكان الحادث الأليم قد نتج عن تصادم مركبتين بإتجاه قرية الغثاء شمال الطائف ، وكان في أحد المركبتين نجل المواطن وزوجته وابنه وابنته .

وتوفيت الطفلة ، بينما أصيب الطفل الصغير بكسر في الفخد ، أما قائد المركبة وزوجته فقد أصيبا بكسور ومشاكل باطنية وهم بالمستشفى لتلقي العلاج .