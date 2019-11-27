بالفيديو.. سيارات فارهة أولى هدايا لاعبي الهلال

طلال الغامدي(صدى):

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات فارهة، قال البعض إنها هدية للاعبي نادي الهلال؛ للتوييج ببطولة كأس دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السيارات التي حصل عليها اللاعبون كهدية على الفوز.

وظهرت في الفيديو السيارات الفارهة وهي تحمل علم الهلال، فيما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ههذ الهدايا للاعبي الهلال.

اقرأ أيضًا: