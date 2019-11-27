«مرحبا محمد بن سلمان بدارك» يصل للترند.. إماراتيون يرحبون بزيارة ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

دشن إماراتيون هاشتاقا للترحيب بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات تحت عنوان ” مرحبا محمد بن سلمان بدارك”، للتعبير عن سعادتهم، حيث وصل للترند على” تويتر”.

وجسدت زيارة ولي العهد للإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة العلاقات الخليجية والعربية، لتبادل وتعزيز التحالف بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.

علق مغرد، قائلا:”زيارة تاريخية بكل المقاييس تعكس العلاقة الوطيدة والاستثنائية بين الإمارات والمملكة، ‏حللت أهلاً ووطئت سهلاً يا سيدي.. مرحبا محمد بن سلمان بدارك”.

ورأى مغرد آخر:”‏جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة.. مرحبا محمد بن سلمان بدارك”.

وقال مغرد ثالث: “محمد بن سلمان في الإمارات هذه الزيارة والعديد من الزيارات المتبادلة، إضافة تتطابق الرؤى، والمواقف المشرفة في المجالات كافة، هي دروس بالمجان في الدبلوماسية يقدمها قادة الدولتين لمَن لم يفهم بعد، ما هي العلاقات الأخوية، وما هو الانسجام والتناغم لخدمة المصالح المشتركة”.

واعتبر مغرد رابع:”محمد بن سلمان في الإمارات حياه الله بين أهله وناسه ومحبينه في الإمارات والدار دراه، ‏الحمد لله تحولت العلاقات من مصالح مشتركة إلى لحمة وطنية واحدة ومصير مشترك.. حفظهم الله وجعلهم ذخراً للبلاد والعباد، مرحبا محمد بن سلمان بدارك”.