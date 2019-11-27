الإطاحة بمواطن دهس آخر بالطائف قبل 43 عام
نجحت إدارة المرور بمحافظة الطائف من ضبط مجرم اركب حادث دهس قبل 43 عام وظل هارباً طوال تلك الفترة .
وفي التفاصيل فقد وردت معلومات لإدارة مرور الطائف عن الجاني ” مواطن “وتم تتبعها وتقرر توقيفه نظاماً إذ اعترف الجاني بجريمته التي قام بها عام 1398 هـ حينما دهس بمركبته مواطن آخر .
وكان ذوو الضحية قد أقاموا دعوى قضائية ولم ييأسوا من ملاحقة الجاني طوال تلك الفترة ، حتى سقط المجرم الذي أصبح “سبعيني” في قبضة رجال المرور .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87947 ] نشر منذ 12 دقيقة
سبحان الله ..
,, الدم مايضيع …