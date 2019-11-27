«حقوق الإنسان» توضح من تنطبق عليهم عقوبة التحرش

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن المخالفين الذين تنطبق عليهم عقوبة جريمة التحرش، وهم المتفق مع مرتكب الجريمة، والمتقدم ببلاغ كيدي عن الجريمة، والمحرض عليها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى، المدعي على ارتكاب الجريمة بأي صورك كانت، والمدعي كيدًا بتعرضه للجريمة، فيما يعاقب كل من شرع فب جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.

ويعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

وفي حالة العودة للجريمة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلة، إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان: إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، إن كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك، إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث؛ فإنه يعاقب مرتكب جريمة التحرش

بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.