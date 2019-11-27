منصة خيركم تمنح طفلة ألمانية شهادة حفظ القرآن

نايف السالم(صدى):

منحت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الحافظة الألمانية عبير يعقوبي – 13 عاماً- شهادة حفظ القرآن الكريم وذلك بعد التحاقها بمنصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد ممثلاُ بقسم الحلقات الالكترونية.

وبينت يعقوبي أنها التحقت مطلع العام الحالي واختبرت وفقاً لتسلسل الفروع بداً من الفرع الثالث وحتى الحادي عشر بعدها ختمت المصحف كاملاً عن بعد عبر ( الحلقات الالكترونية ) وحصلت على تقدير ممتاز نظير اتقانها في التلاوة وحسن صوتها.

وذكرت يعقوبي أنها سعيدة جداً بهذا الانجاز مقدمة شكرها لجمعية خيركم بجدة ولجميع الجهات العاملة في المجال القرآني والدعوي بالمملكة ، فهذا البلد هو منارة نشر وتعليم القرآن الكريم في العالم ، سائلة المولى أن يحميه حكومة وشعباً .