بالصور.. ضبط مستودع في جدة يخلط المعسل بمنتجات غير صحية

جدة(صدى):

تمكنت حملة شنتها بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمساعدة عدة جهات، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط مستودع بأم حبلين شمال شرق المحافظة، يقوم بتدوير منتج التبغ المعسل، وخلطه بمواد غير صحية.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أنه تم إتلاف ٢٤٤٥ كيلو من التبغ، و٧٥٠ كيلو جرامًا نكهات مجهولة المصدر، و٢٩ كيلو جلسرين، فضلًا عن ٥١٢ سطلًا جاهزًا للتعبئة والتوزيع، و13.000 ألف ملصق؛ فيما صادرت ماكينة خلط وفرامة تبغ، وتم القبض على ٣ عمال.