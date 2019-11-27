  • الأربعاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «حساب المواطن» يوضح المقصود بـ«حالة الدفعة صفر»

«حساب المواطن» يوضح المقصود بـ«حالة الدفعة صفر»

«حساب المواطن» يوضح المقصود بـ«حالة الدفعة صفر»
حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن المقصود بعبارة “حالة الدفعة صفر ” التي تظهر لبعض المواطنين عند التسجيل للحصول على الدعم .

وأكد البرنامج أن تلك العبارة تعني أن الشخص غير مستحق كونه يفتقد أحد معايير الاهلية والإستحقاق ، ويمكن الإعتراض على عدم الإستحقاق واتباع الإجراءات وفي حالة قبول الإعتراض يحصل المستفيد على الدعم بأثر رجعي .

جاء ذلك في رد سريع اليوم الأربعاء على أحد المواطنين الذي تساءل عن المقصود بالعبارة .

الجدير بالذكر أن عمليات التسجيل تستمر خلال الفترة الحالية للدفعة 26 استحقاق شهر يناير المقبل .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *