«حساب المواطن» يوضح المقصود بـ«حالة الدفعة صفر»

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن المقصود بعبارة “حالة الدفعة صفر ” التي تظهر لبعض المواطنين عند التسجيل للحصول على الدعم .

وأكد البرنامج أن تلك العبارة تعني أن الشخص غير مستحق كونه يفتقد أحد معايير الاهلية والإستحقاق ، ويمكن الإعتراض على عدم الإستحقاق واتباع الإجراءات وفي حالة قبول الإعتراض يحصل المستفيد على الدعم بأثر رجعي .

جاء ذلك في رد سريع اليوم الأربعاء على أحد المواطنين الذي تساءل عن المقصود بالعبارة .

الجدير بالذكر أن عمليات التسجيل تستمر خلال الفترة الحالية للدفعة 26 استحقاق شهر يناير المقبل .