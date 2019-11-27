ركن « الشؤون الإسلامية » في جناح المملكة بمعرض الكويت يوزع ٥٥٠٠ نسخة من المصاحف والكتب العلمية

ريم عبد العزيز(صدى):

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال ركنها المشارك ضمن جناح المملكة العربية السعودية في معرض الكتاب الدولي بالكويت في دورته الـــ 44(٢٥٠٠) مطبوعة علمية من إصداراتها من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية باللغة العربية، وعدد من اللغات الأجنبية، كما وزعت (٣٠٠٠) نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، كما تضمن ركن الشؤون الإسلامية تقديم عروض عبر الشاشات الرقمية عن برامج ومنجزات الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وبيان سماحة الدين الإسلامي وعظمته.

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية في المعارض الخارجية بمتابعة وإشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لبيان جهود المملكة من خلال الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة مميزة لأنشطتها المتعددة في إيضاح صورة الدين الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ , في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة في جميع أعمالها وبرامجها المتنوعة؛ حيث يحظي ركن الوزارة بزيارة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من مواطني دولة الكويت والمقيمين فيها وعدد كبير من طلاب المدارس الذين يحرصون على زيارة جناح المملكة المشارك في المعرض الكويت.