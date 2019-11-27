«البيئة» توقع مذكرة تفاهم مع «كيمارك» للتطوير وتبادل الخبرات

سعيد العجل(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك ) والتي تهدف إلى التطوير وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، فيما يخص الصحة الواحدة ومجالات أبحاث الوبائيات المعدية والفيروسية، وإعداد الخرائط الوبائية الزمنية والجغرافية.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تضمنت، تبادل المعلومات والاستشارات فيما يخص الصحة الواحدة والتي تختص بصحة الإنسان وصحة الحيوان، وعزل المسببات الجرثومية للأمراض التي لها أولوية على الصحة العامة للإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تصنيف الجراثيم حسب التركيبة الجينية المتكاملة والتي تعرف بالمعلومات الوراثية، وتبادل المعلومات المستقاة من عزل وتصنيف وتحليل المسببات الجرثومية والاستفادة القصوى منها في تحديد برامج الصحة العامة وتقديم المشورة، وتنفيذ الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق وإقامة الملتقيات العلمية، وصياغة الأدلة ووضع السياسات المبنية على الشواهد.

وبينت أن المذكرة تضمنت خدمات أخرى تشمل حفظ المعزولات في البنك الحيوي التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والذي يعرف بحفظ طويل الأمد لإمكانية استرجاع المعزولات بسهولة وسلاسة في حين الاحتياج لها، وتقديم الخدمات الموجودة بالمختبرات التابعة لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وتقديم الخدمات الموجودة بالمختبرات التابعة للوزارة.