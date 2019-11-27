بالصور.. كندي يرصد التحول السريع في المملكة وينقله للعالم

نايف السالم(صدى):

وثقت عدسة المهندس المعماري والمصور الكندي بيتر بوجاكوفيتش صور مبهرة عن التطور الهائل الذي تشهده المملكة ، في محاولة منه لنقل تحولات المملكة كما وصفها .

وعاش الكندي يوجاكوفيتش في الرياض 5 سنوات رصد خلالها معدل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي وفي نفس الوقت الحفاظ على التراث والثقافة والتقاليد ما أكسبها حضارة مبهرة .

كما ألف بوجاكو فيتش كتاباً بعنوان Kingdom of Sand and Cement يشرح فيه بعض المواقع التاريخية للمملكة والرحلات الجذابة التي يقوم بها الأسر السعودية والشباب والطاقة الإيجابية في شوارع المملكة .

كما نقل ما ردود أفعال الشارع السعودي فرحاً بالقائد الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد التطورات الهائلة بالمملكة والتقدم الكبير بمجرد انطلاق الرؤية الإقتصادية 2030 .