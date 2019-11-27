  • الأربعاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. كندي يرصد التحول السريع في المملكة وينقله للعالم

بالصور.. كندي يرصد التحول السريع في المملكة وينقله للعالم

بالصور.. كندي يرصد التحول السريع في المملكة وينقله للعالم
نايف السالم(صدى):

وثقت عدسة المهندس المعماري والمصور الكندي بيتر بوجاكوفيتش صور مبهرة عن التطور الهائل الذي تشهده المملكة ، في محاولة منه لنقل تحولات المملكة كما وصفها .

وعاش الكندي يوجاكوفيتش في الرياض 5 سنوات رصد خلالها معدل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي وفي نفس الوقت الحفاظ على التراث والثقافة والتقاليد ما أكسبها حضارة مبهرة .

كما ألف بوجاكو فيتش كتاباً بعنوان Kingdom of Sand and Cement يشرح فيه بعض المواقع التاريخية للمملكة والرحلات الجذابة التي يقوم بها الأسر السعودية والشباب والطاقة الإيجابية في شوارع المملكة .

كما نقل ما ردود أفعال الشارع السعودي فرحاً بالقائد الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد التطورات الهائلة بالمملكة والتقدم الكبير بمجرد انطلاق الرؤية الإقتصادية 2030 .

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *