النيابة العامة توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاص في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً بحسب زعمه قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.
فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه،
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6321 ] نشر منذ 53 دقيقة
احسنتم و عقبال القبض علي كل مسئ حتي بالكتابة في الصحف الألكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87947 ] نشر منذ 40 دقيقة
تمام ..
.. نكلوا فيه هذا اللي يسيء للسمعه والتشويه ونشر الإشاعات ..
.. عندنا هنا واحد باالصحيفه اقبضوا عليه من رقبته وأدبوه ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 3808 ] نشر منذ 22 دقيقة
أسهل طريقة للتبرير أتهم الناس ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6321 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا يا كان زمان لو اتهم و بالاثبات و الدليل يستاهل و اظن قضائنا عادل و فوق الشبهات و صدقت ابو محمد ياليت