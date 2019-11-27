نائب مدير معرض الكتاب بالكويت الدولي ينوه بتميز مشاركة الشؤون الإسلامية

بدر الحارثي(صدى):

زار نائب مدير معرض الكتاب الدولي بالكويت الأستاذ خليفة الرباح ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جناح المملكة المشارك في معرض الكتاب الدولي بالكويت في دورته الرابعة والأربعين، حيث تجول في ركن الوزارة، واستمع لشرح موجز عن الخدمات التي يقدمها الركن وما يحويه من معروضات وكتب وإصدارات علمية.

وأبدى الخليفة اعجابه بالجهود التي يقدمها الركن لزوار المعرض من خلال توزيع آلاف المصاحف والإصدارات العلمية الشرعية التي تهم المسلم وتساهم في التعريف بصحيح الإسلام وقيمه ومبادئه العظيمة، مشيراً إلى أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتز بمشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض، وأن المملكة عنواناً للتميز لما يحتويه جناحها من اركان متنوعة تساهم في إثراء المعرض من بينها ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأبان “الرباح” أن معرض الكويت الدولي يقدم رسالة ثقافية تهدف إلى نشر الوعي وتثقيف الجمهور، مشيراً إلى أن الكتاب يعتبر نافذه رئيسية لنشر الثقافات بين المجتمع، ومشاركة المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون والدول العربية والدولية لمعرض الكتاب الدولي بالكويت، ما هي الا إضافة للمعرض، وتجسيداً لرسالته.

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل مشاركتها الدولية بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على الاستفادة من هذه المناسبات لإطلاع الرأي العام على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي المعتدل من خلال المطبوعات التي توزعها الوزارة مجاناً في الجناح يومياً