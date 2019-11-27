الإتصالات السعودية تغير أسم الشبكة تزامنا مع زيارة ولي العهد للإمارات

الرياض(صدى):

أقدمت شركة الاتصالات السعودية Stc ، على تغيير اسم شبكتها بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات ، وجاء الاسم بعبارة ksa uae Together وهي تعني المملكة والإمارات معًا أو يدًا واحدة.

ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الإماراتية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.