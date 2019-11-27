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  3. بالصور.. إنقاذ 13 مواطنا بعد احتجازهم بسيل وادي ردوم في عسير

بالصور.. إنقاذ 13 مواطنا بعد احتجازهم بسيل وادي ردوم في عسير

بالصور.. إنقاذ 13 مواطنا بعد احتجازهم بسيل وادي ردوم في عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني أبها فجر هذا اليوم الأربعاء ، بلاغاً عن احتجاز ثلاثة عشر مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً .

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع مع تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب/ محمد بن عبده السيد منوهاً بأهمية إتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

راجين السلامة للجميع ..


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87947 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ..

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