بالصور.. إنقاذ 13 مواطنا بعد احتجازهم بسيل وادي ردوم في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني أبها فجر هذا اليوم الأربعاء ، بلاغاً عن احتجاز ثلاثة عشر مواطناً خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها إثر الأمطار المتلاحقة التي هطلت على المنطقة مؤخراً .

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع مع تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب/ محمد بن عبده السيد منوهاً بأهمية إتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الماطرة وعدم المجازفة بعبورها.

راجين السلامة للجميع ..