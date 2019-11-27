كلية التربية (أقسام الطالبات ) تنظم ندوة بعنوان «الامن الفكري»

ريم عبد العزيز(صدى):

بتوجيهات كريمة من معالي مدير جامعة الملك فيصل والمشرف على وحدة التوعية الفكرية لإقامة البرامج والفعاليات التي تهدف الى نشر الوعي الفكري والوطني، كانت المتابعة الحثيثة لسعادة عميد كلية التربية الدكتور سميحان بن ناصر الرشيدي ، ووكيلة كلية التربية سعادة الدكتورة نادية بنت احمد الجديدي لتفعيل مثل تلك الفعاليات الهادفة .

فاستضافت كلية التربية / بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب “أقسام الطالبات” ندوة بعنوان “الأمن الفكري” بهدف ترسيخ وتعزيز ثقافة الأمن الفكري لدى منسوبات وطالبات كلية التربية كمطلب وطني ، وقد أقيمت الندوة في قاعة التدريب بكلية التربية يوم الاثنين 28/3/1441هـ الموافق 25 /11/2019م ،في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا .

حيث استهلت الندوة سعادة الدكتورة عواطف بنت عبدالعزيز الظفر. واستعرضت المحاور التالية: مفاهيم أساسية حول الأمن الفكري ، أهداف الأمن الفكري ودوافعه، أسباب الانحراف الفكري، تداعيات العولمة وتأثيرها في الأمن الفكري ، دور الأسرة في التنشئة في تحقيق الأمن الفكري ، دور المدرسة في تحقيق الأمن الفكري ، دور المعلم في تعزيز الأمن الفكري ، الربط بين الأمن الفكري والأمن الوطني.

وواصلت سعادة الدكتورة عزة ضاحي هريدي تناولها لموضوعات الندوة بالمحاور التالية: مفهوم الأمن الفكري ، لماذا الوعي الفكري؟ ، فكر آمن، الوعي الفكري مسؤوليتنا جميعاً ، أنواع التفكير ، خصائص التفكير الموضوعي.

وقد دارت النقاشات والحوارات المثمرة بين الحضور من منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريات، وعدد كبير من الطالبات، وقد لاقت الندوة استحساناً وتفاعلاً وقبولاً من جميع الحاضرات.