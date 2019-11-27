سالم الدوسري يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

حصد سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، اليوم الأربعاء، لقب أفضل لاعب في إياب نهائي دوري أبطال آسيا متفوقا على الجميع نظرا لما قدمه مع الهلال أمام أوراوا في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002.

وحصل الدوسري على 9.1 نقطة متفوقا على كافة زملاؤه في الفريق حيث اكتسح لاعبو الهلال القائمة مقابل تواجد لاعب واحد من أوراوا، متفوقًا على البيروفي أندرية كاريلو ، الذي حل ثانيا بـ” 8.0 نقطة “.

وتفوق على عبدالله المعيوف صاحب 7.4 نقطة وبافيتمبي جوميز ، الذي نال 7.3 نقطة ومحمد البريك بـ” 6.9 نقطة” والثنائي عبدالله عطيف، وعلي آل بليهي اللذان يمتلكان 6.6 نقطة و6.3 نقطة.