النائب العام يرأس الاجتماع الثالث لرؤساء الفروع بالمنطقة الشرقية

محمد السعران(صدى):

ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء1441/03/30هـ في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

واستهل معاليه الاجتماع بكلمة عبر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين حفظهم الله، مثمناً ما تجده النيابة العامة من اهتمام من جانبهم للارتقاء بأعمالها .

وأشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا على استمرار العمل في تطويرها فيما يخدم المصلحة العامة انفاذاً لتوجهات ولاة الامر يحفظهم الله.

وأكد معاليه على أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع الانحياز دائماً للشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة انجاز معاملاتهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع ما لديهم والبت فيها دون تأخير، والاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين.

في ختام الاجتماع شكر معاليه الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكراً إياهم بالأمانة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي أولاهم إياها ولي الأمر.