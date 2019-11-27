برعاية محافظ عنيزة كليات عنيزة تعقد دورة القيادة الإدارية

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية محافظ عنيزة سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أقامت كليات عنيزة صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٣/٢٩ هـ برنامج دورة القيادة الإدارية لمديري القطاعين العام والامني والخاص والخيري وذلك في القاعة الرئيسية بحضور الاستاذ سعد بن محمد العبيدان مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بكلية الهندسة والدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي المشرف العام على الكليات والأستاذ عدنان بن سعود اليحيى

نائب المشرف العام والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش عميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والخيرية والخاصة ، وتناول البرنامج عدد من المحاور التي تتمحور حول القيادة والتخطيط والجودة والرقابة الذاتية

حيث قدم وكيل كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور حسن منصور دورة بعنوان مقدمة في القيادة الإدارية تناول أهمية القيادة الإدارية في المنظمات ومبادى القيادة الإدارية وكذلك أساليب واشكال القيادة الأدارية ونظرية القيادة

تلا ذلك رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور عبدالوهاب الوهاشي حيث تناول دورالقيادة في بناء فريق العمال وتمحورت ورقته حول مراحل بناء فريق العمل وأهميتها ودور القائد في تكوين فريق العمل لتحقيق النجاح وتعزيز الجوانب العملية لتحفيز فريق العمل على أداء مهامة

ثم قدم عميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش دورة مصادر السلطة والتأثير على القائد حيث تناول من خلالها فهم وقواعد السلطة ومصادر السلطة المرتبطة بالمنصب وبين نتائج التأثير مثل القدوة والإنتاجية والانتماء والولاء والمعرفة والخبرة

ثم عرج مدير إدارة تؤكيد الجودة بالكليات الدكتور أحمد بن علي الحجي على التخطيط الاستراتيجي ودور القائد الإداري تحدث فيها عن المبادئ السبعة للقيادة الاستراتيجية موضحا مفهوم القيادة ودورها في عملية التخطيط الاستراتيجي ونموذج الادارة الاستراتيجية موضحا ابرز خطوات التخطيط الاستراتيجي

تلا ذلك الدكتور عدنان العبيد الذي بدورة تناول الجودة الشاملة وأثرها الإيجابي في المنظمات موضحا مفهوم الجودة الشاملة وتطورها وابعادها والفرق بين الجودة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة ومراحل الجودة وكذلك اثر الجودة على اداء المنظمات

ثم ختم المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي الدورة بالقاء لمحة عن الرقابة الذاتية للقادة ودور القيادات الإدارية في تأصيلها حيث اسهم من خلالها في التعريف بمفهوم الرقابة الذاتية وتقديم صور من الرقابة الذاتية وتجربة كليات عنيزة في الرقابة الذاتية كنموذج جديد في مؤسسات التعليم العالي وطرح مقترح مشروع تاسيس اول جمعية خيرية للرقابة الذاتية

وفي ختام البرنامج سلم سعادة المحافظ الدروع وشهادات حضور الدورة للحضور كما قام المشرف العام بتسليم سعادته درع الكليات تقديرًا لرعايته هذه المناسبة

مقدما شكره لكليات عنيزة على هذه الخطوة المباركة التي خدمت قيادات الصف الاول بالقطاعات الحكومية والخاصة والخيرية ثم قدم المشرف العام على كليات عنيزة الشكر والتقدير لسعادة محافظ عنيزة على رعايته لبرنامج القيادة الإدارية مؤكدا بان البرنامج يأتي ضمن المبادرات التي تقدمها الكليات لخدمة المجتمع مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية ركن من أركان المنظومة التعليمية في الكليات