استبدال مفصل ركبة لستيني باستخدام الروبوت لاول مرة بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

انهى فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلا بقسم جراحة العظام معاناة مريض من خشونة بمفصل الركبة اليسرى بالعقد السادس من العمر وذلك باستبدال مفصل الركبة اليسرى باستخدام الروبوت وذلك لاول مرة بالمدينة الطبية.

واستقبلت المدينة الطبية المريض وبعد اخذ الفحوصات والاشعة اللازمة قرر الفريق الطبي المكون من جراحة العظام والتمريض والتخدير بإجراء عملية استبدال المفصل عن طريق تقنية الربوت والتي ولله الحمد تمت بنجاح تام وسيتمكن من المشي عليها بعد مراجعات ومتابعه له بالتأهيل والعلاج الطبيعي وخرج من المدينة الطبية وهو بأتم الصحة والعافية.

من جهة أخرى، يعد استخدام الروبوت في جراحة العظام وخصوصا في عمليات استبدال مفاصل الركبه من أحدث وأنجح التقنيات المستخدمة حديثا حيث تم تطوير الروبوت ليتلاءم مع احتياجات المرضى والطبيب على حدا سواء للوصول الى أفضل وأدق النتائج المرجوه

حيث يتسنى للطبيب اثناء العملية الحصول على تشريح عالي الدقه على شكل ثلاثي الأبعاد عن طريق استخدام مستشعرات يتم تثبيتها على عظمه الفخد والساق والتي بدورها تقوم بقياس حجم الركبه وعمل الحسابات اللازمة لتحديد الأبعاد الثلاثيه للمفصل بدقة عاليه.

ومن ابرز مميزات الجهاز الروبوت لجراحات العظام الدقة العالية في عمليات القطع العظمي وعمل الشكل الافتراضي للركبه قبل وبعد اجراء القطع السطحي لأجزاء العظم حيث يتسنى للطبيب معرفه النتيجة مسبقا والأمان التام من حيث التقليل من استخدام الاشعه المقطعية الضاره إضافة تقليل الآم مابعد العملية و التسريع في عملية الشفاء وتقليل فترة البقاء بالمستشفى واخيرا القدرة على ممارسة الحياة الروتينيه في فترة وجيزه بإذن الله.