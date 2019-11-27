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تصاعد أزمة نجوم الإتحاد تعصف بالمعسكر الخارجي

تصاعد أزمة نجوم الإتحاد تعصف بالمعسكر الخارجي
ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد إلغاء المعسكر الخارجي للفريق الذي كان من المفترض إقامته خلال فترة توقف دوري المحترفين .

ومن المقرر أن يكتفي العميد بالمعسكر الداخلي بعد الأزمات الأخيرة لبعض اللاعبين المحترفين ومنهم إميليانو فيشيو الذي أعلن رحيله بسبب أزمة عدم حصوله على رواتبه وإجراءات إقامة عائلته ، والمغربي دا كوستا الذي شاركه في رأيه .

وكان الإتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تأجيل الجولتين الحادي عشر والثانية عشر من مسابقة الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 24 بالدوحة من 24 نوفمبر حتى 8 ديسمبر .

وكان من المتوقع إقامة معسكر خارجي للعميد خلال تلك الفترة إلا أن خلافات الإدارة مع اللاعبين ألغت الأمر .


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