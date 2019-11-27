مشكلات صحية خطيرة تسببها الزيوت المهدرجة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حثت دراسةٌ حديثةٌ على ضرورة استخدام الدهون الصحية، كالزبدة وزيت جوز الهند، موضحة أنها تجنب الجسم التعرض للأمراض الخطيرة والمزمنة بما فيها مرض السرطان.

وشددت الدراسة علي ضرورة أن تحل الدهون المشبعة محل الزيوت النباتية كزيت الذرة وزيت فول الصويا وزيت الكانولا؛ لأن الأخيرة تزيد من الإصابة بالأمراض الخطيرة ومنها السرطان.

وأوضحت أن الزيوت النباتية تعد مصدرًا أساسيًّا لحمض اللينوليك أوميغا 6، وبدوره يؤدي إلى خلل كبير في التوازن بين نسبة أحماض الأوميغا 6 والأوميغا 3 في الجسم، وهذا سببٌ كافٍ يؤكد أن الزيوت النباتية تعزز السرطان.

وأوصت باستبدال الزيوت الخطرة المشار إليها سابقًا بالدهون الصحية؛ لتعزيز الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتدخل جميعها في تجهيز الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، موضحة أن الزيوت النباتية المصنعة، تحتوي على كميات كبيرة من أحماض الأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة (PUFAs) ، وتعد أخطر من شراب الذرة عالي الفركتوز على صحة الإنسان.